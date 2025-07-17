Ünlü Sanatçı Covid’e Yakalandı! Harbiye’de konserler ertelendi

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, Covid’e bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 17-18 Temmuz’daki Harbiye konserlerini ertelediğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ünlü Sanatçı Covid’e Yakalandı! Harbiye’de konserler ertelendi
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Müzikseverlerin heyecanla beklediği Mabel Matiz konserleri sağlık engeline takıldı. 17-18 Temmuz tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşmesi planlanan ve biletleri günler öncesinden tükenen konserlerin, sanatçının Covid’e yakalanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Mabel Matiz, konserlerin ertelendiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Covid’e bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini belirten sanatçı, “Sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Doktorları ve ekibiyle yaptığı görüşme sonrası sahneye çıkmama kararı alındığını açıklayan Matiz, konserlerin iptal edilmediğini vurguladı. Yeni tarihler netleştiğinde kamuoyuna duyurulacağını belirten sanatçı, paylaşımını “En içten özür ve sevgilerimle” sözleriyle sonlandırdı.

Ünlü Sanatçı Covid’e Yakalandı! Harbiye’de konserler ertelendi - Resim : 1

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