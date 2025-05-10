Üsküdar Tekel Stüdyo Sahne, Callback oyununu ağırlıyor

Ozan Ağaç’ın kaleminden çıkan oyunun yönetmenliği Zuhal Acar’a, süpervizörlüğü ise Kubilay Karslıoğlu’na ait. Dekor tasarımını Aytuğ Dereli’nin gerçekleştirdiği oyunun kostüm tasarımında Ceren Karahan imzası var. Işık tasarımının Serdar Yaman’ın üstlendiği oyunun müzikleri Vehbi Can Uyaroğlu’na ait. Yönetmen yardımcılığını Burçak Dilekli’nin üstlendiği oyunun reji asistanı ise Abdurrahman Merallı.

Hayalleri için karanlık yola sapmış genç bir kadın, ne koktuğu belirsiz bir bodrum ve tutsak bir adam… Gerilim, komedi ve hayal kırıklığıyla dolu tek perdelik bir çatışma… Karakterlere Zuhal Acar, Eray Cezayirlioğlu ve Aslı Büşra Sarınç’ın hayat verdiği oyun, prömiyerinin ardından, sezon boyunca Üsküdar Tekel Stüdyo Sahne’de temsillerine devam edecek.