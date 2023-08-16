Yapay Zekâyla O Sanatçının Klibi Yapıldı

Türk Eğitim Vakfı’nın, bağışçısı anısına hazırladığı özel video, #bizseniçoksevdik etiketiyle sosyal medyada paylaşılıyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), müzik dünyamıza unutulmaz eserler bırakarak milyonların sevgisini kazanan, piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen’i 82. doğum gününde bir yapay zekâ projesiyle anıyor! Hayata veda etmeden önce tüm mal varlığını ve kendisi için manevi anlamı çok büyük olan beyaz piyanosunu TEV’e bağışlayan Özbeğen’in yapay zekâyla hazırlanan fotoğrafları, Bir İlkbahar Sabahı şarkısının sözleri eşliğinde video haline getirildi. Video, usta sanatçının doğum günü için #bizseniçoksevdik etiketiyle sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Türkiye’nin köklü vakıflarından TEV’in bağışçıları arasında, eskimeyen şarkıları, gülümsemesi ve beyefendi kişiliğiyle milyonların gönlüne taht kuran unutulmaz sanatçımız Ferdi Özbeğen de yer alıyor. Vasiyetiyle, tüm mal varlığını ve beyaz piyanosunu TEV’e bağışlayan Özbeğen’in adına açılan burs fonu, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor. Usta sanatçının beyaz piyanosu ise Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) özel yetenekli gençlerin müzik ve piyano eğitimlerinde kullanılıyor; müzikle ilgilenen, üstün yetenekli birçok gence ilham kaynağı oluyor.

TEV, 17 Ağustos 1941 doğumlu Ferdi Özbeğen’i, yapay zekâyla doğum gününe özel olarak hazırlanan eşsiz video klip ile anarken Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın da “Türk Müziği’nin usta ismi, piyanist ve ses sanatçısı, değerli bağışçımız Ferdi Özbeğen, sadece döneminin değil, tüm zamanların en büyük sanatçılarından biri… Tüm mal varlığını vakfımıza ve ünlü beyaz piyanosunu TEVİTÖL’e emanet eden Ferdi Özbeğen birçok gence ilham ve umut oldu. Gençlerimiz adına ona ne kadar teşekkür etsek az… Onu her zaman sevgi ve saygıyla anmaya, eşsiz sanatını ve ismini daima yaşatmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

İşte o klip:

https://youtu.be/yPPkiCnggrg