2 Ağustos BİM kataloğu: BİM birçok üründe indirime gitti!
2 Ağustos Çarşamba kataloğunu yayınlayan BİM, peynirden süte birçok gıda ürününde indirime gitti. İndirimli ürünlerdeki fiyatlar 2-8 Ağustos arası geçerli olacak.
BİM Aktüel, 2 Ağustos Çarşamba kataloğunu yayınladı. Bu hafta, peynirden süte birçok gıda üründe indirime giden BİM, 2 Ağustos Çarşamba kataloğunu yayınladı. İndirimli fiyatlar 2-8 Ağustos tarihleri arası geçerli olacak.
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...