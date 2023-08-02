2 Ağustos BİM kataloğu: BİM birçok üründe indirime gitti!

2 Ağustos Çarşamba kataloğunu yayınlayan BİM, peynirden süte birçok gıda ürününde indirime gitti. İndirimli ürünlerdeki fiyatlar 2-8 Ağustos arası geçerli olacak.

2 Ağustos BİM kataloğu: BİM birçok üründe indirime gitti!
BİM kataloğu
Süleyman Daban Süleyman Daban

BİM Aktüel, 2 Ağustos Çarşamba kataloğunu yayınladı. Bu hafta, peynirden süte birçok gıda üründe indirime giden BİM, 2 Ağustos Çarşamba kataloğunu yayınladı. İndirimli fiyatlar 2-8 Ağustos tarihleri arası geçerli olacak.

BİM kataloğu

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

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