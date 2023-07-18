BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Temmuz Salı: Gıda ürünlerinden makyaj ürünlerine pek çok üründe indirime gitti!
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 18 Temmuz salı yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. BİM aktüel bu hafta, gıda ürünlerinden, makyaj ürünlerine pek çok üründe indirime gitti. İşte 18 Temmuz Salı güncel BİM katoloğu!
BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler kataloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor. BİM bu hafta cuma günü aktüel ürünlerde gıda ürünlerinden, makyaj ürünlerine pek çok üründe indirime gitti.
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
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