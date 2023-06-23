BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Haziran Cuma! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde?
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 23 Haziran Cuma yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki BİM'de hangi ürünler var? BİM'deki indirimli ürünler neler? İşte 23 Haziran Cuma güncel BİM katoloğu!
BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler kataloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor. BİM bu hafta salı günü aktüel ürünler kataloğu yayınladı.
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...