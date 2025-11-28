Dev kampanya başladı: Hepsiburada'dan yıl dönümüne özel '10. büyük final indirimleri''!

Kampanya, teknolojiden modaya, ev yaşamından kişisel bakıma kadar milyonlarca üründe; peşin fiyatına 12 taksit imkanı, 'Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade' garantisi ve 81 ilde pazar günü teslimat vaadiyle avantajlı bir deneyim sunuyor.

Teknoloji tutkunları için yüzde 15 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda ciddi indirimler sunuluyor.

Kılıf ve ekran koruyucularında, kordon, şarj aleti, powerbank ve tablet aksesuarlarında yüzde 15'e varan indirimler uygulanıyor.

Kablolu kulaklıklarda yüzde 10, Bluetooth kulaklıklarda ise yüzde 15 indirimler geçerli olacak. Seçili ürünlerde 250 TL, 500 TL ve 1.000 TL’lik kupon fırsatları sunuluyor.

Giyilebilir teknoloji ve yeni telefonlarda sepette ek indirimler devam edecek.

Bilgisayar bileşenlerinde, monitörlerde, yazıcılarda ve harici kart okuyucularında da fırsatlar mevcut.

Depolama çözümlerinden kulaklık ve mouse gibi aksesuarlara kadar uzanan geniş yelpazede avantajlar sunulacak.

Özellikle oyunculara yönelik bilgisayar ve ekipmanlarda ise sepette yüzde 5 net indirim sağlanacak; notebook çeşitlerinde cazip fiyatlar geçerli olacak.

KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİKTE ÇOKLU KUPON AVANTAJLARI

Kişisel bakım ürünleri kategorisinde, alım tutarına göre değişen kupon fırsatları devreye giriyor:

1.200 TL’lik alışverişte 400 TL,

750 TL’lik alışverişte 150 TL kupon sağlanacak.

700 TL ve üzeri alışverişlerde sepette ek yüzde 15 indirim sunulacak.

Ayrıca, seçili markalarda “Sepette 2 alana 2 hediye” ve “Sepette 2. ürüne yüzde 50 indirim” kampanyaları devam edecek.

Efsane Cuma boyunca, seçili kozmetik ve parfüm ürünlerinde yüzde 50’ye ek 1.000 TL kupon fırsatları ile müşteriler buluşacak. Temel kozmetik ürünlerinde ise rimel, allık, fondöten gibi seçeneklerde cazip fiyatlar öne çıkacak

EV YAŞAMINDA VE TEKSTİLDE BÜYÜK FIRSATLAR

Ev ve yaşam kategorisinde beyaz eşya, kurutma makinesi, klima ve kombi gibi cihazların tamamında sepette yüzde 10 indirim sunuluyor. Televizyonlarda sepette yüzde 10 net indirim ve seçili günlerde ise yüzde 10-15 arasında değişen avantajlar uygulanıyor.

Seçili ev ve yaşam markalarında sepette yüzde 50 indirim geçerli olacak.

Nevresim, battaniye ve yastık ürünlerinde yüzde 25 indirim ve özel fiyatlar sunuluyor.

Sofra ve mutfak kategorisinde de fiyatlar sepette yüzde 50’ye varan oranlarda düşüyor ve ek kupon fırsatlarıyla kullanıcıların alışveriş deneyimi destekleniyor.

GİYİM, BEBEK VE GİRİŞİMCİ KADINLAR ÜRÜNLERİNDE ÖZEL İNDİRİMLER

Giyim, Ayakkabı ve Aksesuar Kategorisi:

Giyim, ayakkabı, spor ve outdoor kategorilerindeki seçili markaların ikinci ürününe sepette yüzde 20 indirim ve sepette yüzde 15 net indirim uygulanacak.

Çanta kategorisinde belirlenen ürünlerde yüzde 15 net indirim fırsatı sunulurken, güneş gözlüklerinde sepette yüzde 60’a ek 2.000 TL’ye 100 TL kupon verilecek.

Anne-Bebek Ürünlerinde Yüksek İndirim:

Bebek arabası, oto koltuğu, park yatak ve ev içi gereçlerde yüzde 40-60’a varan indirimler geçerli olacak.

Lisanslı çanta ve mataralarda yüzde 60’a varan indirimler uygulanırken, seçili marka anne-çocuk ürünlerinde yüzde 35 indirime ek 100 TL kupon sağlanacak.

Kadın Girişimcilerine Özel Fırsatlar:

Hepsiburada’nın “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı ile büyüyen kadın girişimcilerinin seçili ürünleri, kampanya boyunca müşterilere özel fırsatlarla sunuluyor. Bu kapsamda, yaşam, moda, kozmetik ve gıda gibi çeşitli alanlarda yüzde 50'ye varan fiyat avantajlarıyla alışveriş yapılabilecek.

Kampanya Linki: https://www.hepsiburada.com/dv/efsane-kasim?trackingId=15137467