ŞOK Market zinciri, Mart ayında 100 üründe Mart 2024 fiyatlarına dönme kararı aldı

Şok Market, Mart ayına özel büyük bir indirim kampanyasıyla geliyor. 100 üründe fiyatlar, Mart 2024 seviyelerine çekilecek.

Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerini kapsayacak kampanya, özellikle artan maliyetler karşısında tüketicilere bir nebze de olsa rahatlama sağlamayı hedefliyor. Kampanyanın tam olarak hangi ürünleri kapsayacağı henüz netleşmemiş olsa da, Şok’un bu adımı, market alışverişinde tasarruf yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

ŞOK Market zinciri, Mart ayında 100 üründe fiyatları Mart 2024 seviyelerine çekme kararı aldı. Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünlerini kapsayan kampanya, tüketiciler için önemli bir fiyat avantajı sunuyor.

ŞOK MARKET KAMPANYALI 100 ÜRÜN

Meyve-Sebze Fiyatları

Avokado (adet) – 34,50₺ Armut Santa Maria (kg) – 49,00₺

Beyaz Et ve Şarküteri Ürünleri

Gedik Piliç Köfte 240 g – 33,90₺ Gedik Piliç Acılı Kebap 400 g – 52,50₺ (+10 win Para Kazan) Aytaç Şipşak Piliç Salam Dilimli 60 g – 13,50₺ Banvit Bi Dilim Piliç Salam 60 g – 13,50₺ Maret Hindi Sosis 130 g – 22,50₺ Aytaç Şipşak Hindi Füme 60 g – 19,00₺ Polonez Piliç Jambon 60 g – 14,75₺

Süt ve Süt Ürünleri

Pınar Süt %1 Yağlı 1 L – 28,90₺ Mis Muzlu Süt 200 ml – 8,75₺ Mis Çilekli Süt 200 ml – 8,75₺ Mis Kakaolu Süt 200 ml – 8,75₺ Mis Çikolatalı Süt 200 ml – 8,75₺ Mis Ballı Süt 200 ml – 8,75₺ Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 1 kg – 157,00₺ Mis Rende Mozzarella Peyniri 150 g – 48,75₺ Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g – 129,00₺ Mis Üçgen Peynir 8*15 g – 27,50₺ İçim Labne Peyniri 400 g – 79,50₺ Mis Probiyotikli Çilekli Kefir 200 ml – 15,00₺ Mis Probiyotikli Sade Kefir 200 ml – 15,00₺ Mis Puding Muzlu 100 g – 7,75₺ Mis Puding Çikolatalı 100 g – 7,75₺ Mis Puding Çilekli 100 g – 7,75₺

Zeytin ve Kahvaltılıklar

Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura (291-350) 1 kg – 119,00₺ (2.si %50 indirimli) Lio Çizik Yeşil Zeytin (291-320) 400 g – 79,50₺ (2.si %50 indirimli)

Çay ve Kahve Ürünleri

Deren Harman Çay 1 kg – 93,50₺ Deren Demlik Poşet Çay 100'lü 320 g – 54,90₺ Deren Earl Grey Demlik Poşet Çay 48'li – 29,50₺ Deren Poşet Çay 25'li – 18,75₺ Deren Tomurcuk Bergamot Çay 100 g – 18,00₺

Tatlılar ve Bal Çeşitleri

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 g – 149,00₺ Taşkale Tahin Helvası Sade 500 g – 47,90₺ Taşkale Tahin Helvası Kakaolu 500 g – 47,90₺ Karmen Kakaolu Fındık Kreması 500 g – 49,50₺

Ekmek ve Unlu Mamuller

Uno Anadolu Çavdarlı Tava Ekmeği 450 g – 42,50₺ (+10 win Para Kazan) Uno Anadolu Gurme Hamburger 400 g – 53,50₺ (+4 win Para Kazan) Uno Anadolu Çok Tahıllı Tava Ekmeği 430 g – 43,25₺ Uno Anadolu Tam Buğdaylı Sandviç Ekmeği 280 g – 33,25₺

Hazır Tatlılar

Cake Time Tiramisu 600 g – 119,00₺ Cake Time Limonlu Cheesecake 650 g – 109,00₺

Bakliyat ve Yağlar

Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 1 kg – 49,90₺ Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 1 kg – 52,90₺ Anadolu Mutfağı Barbunya 1 kg – 79,90₺ Lio Riviera Zeytinyağı 1 L – 199,00₺ Lio Sızma Zeytinyağı 1 L – 219,00₺

Makarna ve Konserveler

Barilla Spagetti Makarna No:5 500 g – 29,75₺ Barilla Penne Rigate (Kalem) Makarna 500 g – 29,75₺ Barilla Fusilli (Burgu) Makarna 500 g – 29,75₺ Bezelye Konservesi Bizim Vatan 830 g – 25,00₺ Garnitür Konservesi Bizim Vatan 560 g – 24,50₺

İçecekler

Cappy Pulpy Portakal Suyu 330 ml – 20,00₺ Cola Turka 2,5 L – 39,50₺ Çamlıca Gazoz 1,5 L – 29,50₺ Tornado Enerji İçeceği 250 ml – 17,90₺

Temizlik Ürünleri