9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV bugün TV yayınlarında ne var?

9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı: Bu akşam TV yayın akışında ve televizyonda ne var? 9 Eylül 2023 Cumartesi günü sevilen diziler, yerli ve yabancı filmler...

9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV bugün TV yayınlarında ne var?
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Diziler yeni sezona giriş yaptı. 9 Eylül 2023 Cumartesi günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...

9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV bugün TV yayınlarında ne var? - Resim : 1

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
14:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?(Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
02:15 Öldürme Aruzusu (Yabancı Sinema)
03:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
05:30 Yeni Gelin

 ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
12:00 Akıncı
13:55 Safir
17:15 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Aldatmak
05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Ya Çok Seversen
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Dilek Taşı
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Ruhun Duymaz
13:00 Adım Farah
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
02:45 Senden Daha Güzel
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
13:30 Yüksek Sosyete
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
23:45 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
01:45 Kiralık Aşk
03:30 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım
09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları
10:30 MasterChef Türkiye All Star
13:00 Gazete Magazin
16:15 O Ses Türkiye/Kolaj
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:30 Dizi
04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08:10 Beni Böyle Sev
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:20 Gönül Dağı
03:55 Benim Güzel Ailem
06:25 Kapanış


 

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