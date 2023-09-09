9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV bugün TV yayınlarında ne var?

Diziler yeni sezona giriş yaptı. 9 Eylül 2023 Cumartesi günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

14:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)

16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?(Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

02:15 Öldürme Aruzusu (Yabancı Sinema)

03:30 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

12:00 Akıncı

13:55 Safir

17:15 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Aldatmak

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Dilek Taşı

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Ruhun Duymaz

13:00 Adım Farah

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

02:45 Senden Daha Güzel

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

13:30 Yüksek Sosyete

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

23:45 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)

01:45 Kiralık Aşk

03:30 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

13:00 Gazete Magazin

16:15 O Ses Türkiye/Kolaj

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:30 Dizi

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:10 Beni Böyle Sev

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:20 Gönül Dağı

03:55 Benim Güzel Ailem

06:25 Kapanış



