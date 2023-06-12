Acun Ilıcalı Somer Şef'in fişini mi çekti? Masterchef Türkiye All Star ne zaman başlayacak?

Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışması olan Masterchef bu sezona All Star formatıyla gelecek. Tanıtımı yapışan Masterchef All Star programında Somer Sivrioğlu yer almadı. Hayranlarının dikkatini çeken bu yokluk merak edildi. Acun Ilıcalı'nın fişini çektiği iddia edilse de aslında Somer Şef, şu sıralar davalarla uğraşıyor.

Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı tanıtımda Somer Sivrioğlu'nun olmayışının arkasında yaşadığı trafik kazası var.

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TE NEDEN YOK?

Somer Şef'in yerine yeni bir aşçının katılması kafaları karıştırsa da perde artası daha çok şaşırttı. Ünlü şef geçtiğimiz sene aldığı bir restoranın duvarının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan Somer Şef ve altı kişi daha şüpheli olarak davada yer aldı. Bu duruma derinden üzülen Somer Şef, yeni sezonda yer almama kararı aldı. Somer Şef yerine ise Yılmaz Öztürk geldi.

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

En iyi yarışmacıların yer alacağı Materchef All Star 14 Haziran'da ekranlara yeniden dönüyor. Jüri üyeleri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yanı sıra dünya çapından ses getiren ünlü şef Yılmaz Öztürk yer aldı. Çarşamba akşamı 20:00'da yayınlanacak bölüm için sosyal medyadan tanıtım yapıldı.