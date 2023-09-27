Acun Ilıcalı'dan Çalışanlarına Sürpriz Tatil!
Acun Ilıcalı yaklaşık 1100 çalışanına büyük bir sürpriz yaparak Çeşme ve Alaçatı'ya tatile götürdü. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile giden Acun Ilıcalı ve çalışma ekibi tatilin keyfini doyasına çıkardı. Tatil ekibine Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Ceyhun Efe de eşlik etti.
Acun Ilıcalı, Acunmedya ve TV8'de çalışan yaklaşık 110 kişiyi Çeşme ve Alaçatı'ya tatile götürdü. Büyük emekler sarf ederek, gece gündüz demeden işinin başında olan çalışma arkadaşlarıyla mutlu bir tatil geçiren Ilıcalı'ya kızı Banu Ilıcalı ve eşi Ceyhun Efe de eşlik etti.
Ayayorgi Koyu’ndaki Mano Del Sol Beach’te denizin keyfini çıkaran ekip, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl için de tatil sözünü aldı.