Acun Ilıcalı'dan Çalışanlarına Sürpriz Tatil!

Acun Ilıcalı, Acunmedya ve TV8'de çalışan yaklaşık 110 kişiyi Çeşme ve Alaçatı'ya tatile götürdü. Büyük emekler sarf ederek, gece gündüz demeden işinin başında olan çalışma arkadaşlarıyla mutlu bir tatil geçiren Ilıcalı'ya kızı Banu Ilıcalı ve eşi Ceyhun Efe de eşlik etti.

Ayayorgi Koyu’ndaki Mano Del Sol Beach’te denizin keyfini çıkaran ekip, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl için de tatil sözünü aldı.