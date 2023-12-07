BBC Sunucusundan Skandal Hareket! "Aptalca Bir Şakaydı" Diyerek Kendini Savundu

İngiliz BBC televizyonunda canlı yayına başladığını fark etmeyen haber sunucusu, yayına el hareketi yaparak girdi. Maryam Moshiri'nin yaptığı hareket, izleyiciler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

BBC'nin Canlı Yayınında Skandal Hareket

Öğle bültenini sunmak için kamera karşısına geçen Moshiri, yayın için geri sayım yapıldığı sırada kameraya orta parmağını göstererek hareket yaptı. Canlı yayının başladığını fark etmeyen Moshiri, o anların yayına yansıması sonrası sosyal medyadan büyük tepki topladı.

Moshiri'den Açıklama Geldi

Moshiri konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Moshiri, açıklamasında "10'dan geriye sayarken 1'e geldiğimizde şaka olsun diye parmağımı çevirdim ve bunun kameraya yansıyacağını fark etmemiştim. Ekiple aramızda özel bir şakaydı ve canlı yayına çıktığı için çok üzgünüm! Bunun olmasını istemezdim, kırdıysam ya da üzdüysem özür dilerim. Hareket çekmiyordum. Ekip arkadaşlarıma yönelik aptalca bir şakaydı." ifadelerini kullandı.