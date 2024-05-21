Beyaz TV’den ayrılan Ahmet Çakar: Bu program çürümüş

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendiren Çakar, sözünün kesilmesi üzerine isyan etti.

Beyaz TV ile yollarını ayırdığını duyuran Çakar, “Bu televizyon programı çürümüş. Allah beni kurtarsın buradan. Kaldı 1 haftam.” dedi.

Çakar, “Net konuşuyorum. Çürümüş. Tekrar söylüyorum, Türkiye duysun! Bu program çürümüş. Çok mutsuzum. Allah beni kurtarsın. 1 haftam kaldı. Başka da konuşmuyorum. Herkes uyardı, herkes burada disiplinsizlik yapıyor. İstersem, bende yaptırırım disiplinsizliği. Bir tek sen yapmıyorsun Sinan.” İfadelerini kullandı.



Hangi kanalda olacak?

Eski hakem Ahmet Çakar’ın gelecek sezonda Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol YouTube hesabında olacağı öğrenildi.