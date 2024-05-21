Beyaz TV’den ayrılan Ahmet Çakar: Bu program çürümüş

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu. Ahmet Çakar, hangi kanalda ve YouTube hesabında olacak?

Beyaz TV’den ayrılan Ahmet Çakar: Bu program çürümüş

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu. 

 Galatasaray ve Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendiren Çakar, sözünün kesilmesi üzerine isyan etti.

Beyaz TV ile yollarını ayırdığını duyuran Çakar, “Bu televizyon programı çürümüş. Allah beni kurtarsın buradan. Kaldı 1 haftam.” dedi.

Çakar, “Net konuşuyorum. Çürümüş. Tekrar söylüyorum, Türkiye duysun! Bu program çürümüş. Çok mutsuzum. Allah beni kurtarsın. 1 haftam kaldı. Başka da konuşmuyorum. Herkes uyardı, herkes burada disiplinsizlik yapıyor. İstersem, bende yaptırırım disiplinsizliği. Bir tek sen yapmıyorsun Sinan.” İfadelerini kullandı.


Hangi kanalda olacak?

Eski hakem Ahmet Çakar’ın gelecek sezonda Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol YouTube hesabında olacağı öğrenildi.  

Çok Okunanlar
Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın!
Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın!
Türk İHA'sı dünya basınında ses getirdi!
Türk İHA'sı dünya basınında ses getirdi!
Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu
Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu
Türkiye'nin ilk matematikçilerinden Suzan Kahramaner 111 yaşında! Suzan Kahramaner kimdir?
Türkiye'nin ilk matematikçilerinden Suzan Kahramaner 111 yaşında! Suzan Kahramaner kimdir?
Akdeniz'de deprem oldu
Akdeniz'de deprem oldu
Öne Çıkanlar İran Cumhurbaşkanı'nın Helikopter Kazası: Sabotaj mı Kaza mı? | Devlet Bahçeli | ULUSAL HABER İran Cumhurbaşkanı'nın Helikopter Kazası: Sabotaj mı Kaza mı? | Devlet Bahçeli | ULUSAL HABER Bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı Bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı