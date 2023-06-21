CANLI İZLE | Benim Güzel Ailem 1. bölüm

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

"BENİM GÜZEL AİLEM" DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT1'de yaz için izleyiciyle buluşturmayı planladığı üç komedi dizisinden biri olan "Benim Güzel Ailem"in başlamasını saatler kaldı. TRT1, "Benim Güzel Ailem" dizisini Çarşamba akşamları seyirciler ile buluşturmayı planlıyor.

"BENİM GÜZEL AİLEM" DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR

Başrollerinde Onur Buldu, Erdal Özayğcılar, Seray Gözler'in olduğu dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Çelen oturuyor. Benim Güzel Ailem'in senaristliğini ise Baykut Baden üstleniyor.