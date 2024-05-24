Digitürk için göreve: Hedef 5 milyon TL

Ulusal Kanal özel bir yayınla çağrı yaptı. Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil'in katıldığı yayında Ulusal Kanal'ın tekrar Digitürk'e girmesi için 5 milyon TL ödeme yapılması gerektiği vurgulandı.

Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel şunları ifade etti:

- Acildir! Yeniden DİGİTURK'e dönmek için herkesi göreve davet ediyorum. Ulusal Kanal Türk devriminin öncü cephesidir. 5 milyon TL'yi ödeyelim milyonlarca haneye ulaşalım.

Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel (@ErkanOnsel):



- Acildir! Yeniden DİGİTURK'e dönmek için herkesi göreve davet ediyorum. Ulusal Kanal Türk devriminin öncü cephesidir. 5.000.000 TL'yi ödeyelim milyonlarca haneye ulaşalım.



ULUSAL KANAL İZLEYİCİLERİ EKRAN BAŞINA!



DİGİTÜRK İÇİN… pic.twitter.com/AqCYBfGUIG — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 24, 2024

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan Ulusal Kanal'ın bağımsızlık cephesi olduğunu vurguladı ve şunları ifade etti:

- Biz devrim mücadelesi veriyoruz. Ulusal Kanal bir karargah. Devrimin ön cephesi. Değerli izleyicilerimiz, 5 milyon TL'lik ödememiz var. Yeniden Digitürk'te yayına devam etmek için size, kanalın gerçek sahiplerine başvuruyoruz. Yüzlerce yayın organı var ama her kritik gündem 'iyi ki Ulusal Kanal var' dedirtiyor. Lübnan'da, Çin'de, Rusya'da, İran'da Ulusal Kanal var. Emperyalizmle mücadelenin olduğu yerde Ulusal Kanal var. Ulusal Kanal savaş cephesinde. Bu varlık yokluk savaşında neyimiz varsa ortaya koyacağız. Ha gayret! Herkesi göreve çağırıyorum.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan (@adnanturkkan):



- Biz devrim mücadelesi veriyoruz. Ulusal Kanal bir karargah. Devrimin ön cephesi. Değerli izleyicilerimiz, 5 milyon TL'lik ödememiz var. Yeniden Digitürk'te yayına devam etmek için size, kanalın gerçek… pic.twitter.com/8id5kdvpVz — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 24, 2024

Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil "Türkiye'yi bağımsız bir ülke yapacak siyasetlerin öğretilmesinde taarruf yapamayız." dedi ve şunları söyledi:

- Biz her şeyden tasarruf yaparız. Bir tek şeyden tasarruf yapamayız. Gerçek haberlerin yayınlanmasında tasarruf yapamayız. Türkiye'yi bağımsız bir ülke yapacak siyasetlerin öğretilmesinde taarruf yapamayız. Biz bütün platformlarda olmak zorundayız. Acilen ödememizi yapmak için herkesi göreve çağırıyorum.

Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil (@OsmanErbil):



- Biz her şeyden tasarruf yaparız. Bir tek şeyden tasarruf yapamayız. Gerçek haberlerin yayınlanmasında tasarruf yapamayız. Türkiye'yi bağımsız bir ülke yapacak siyasetlerin öğretilmesinde taarruf yapamayız. Biz bütün… pic.twitter.com/GEZSCccYYI — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 24, 2024

HEDEF: 5 milyon TL

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