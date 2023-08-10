Disney platformu milyonlarca abone kaybetti! İşte tarihin en büyük düşüşü

Netflix'ten sonra dizi-film platformları arasında en büyük şirketlerden olan Disney+, son haftalarda Türkiye'de iptal ettiği Atatürk dizisiyle tepkilerin odağında oldu. Haftalarca aldığı karar üzerine konuşulan ve gündemden düşmeyen Disney+ için boykot başlatılırken, Disney+ Türkiye'de çok fazla abone kaybetti. Ancak görünüşe bakılırsa bu kayıp sadece Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Çünkü dünyaca ünlü şirket tarihi bir düşüşe imza atıyor.

DİSNEY PLATFORMU ABONE KAYBETTİ

Shiftdelete'in The Spectator Index’e atıfta bulunduğu habere göre Disney+, geride kalan üç ayda 11.7 milyondan fazla abone kaybederek tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı.

Ünlü akış devi Disney+ Türkiye pazarına geçtiğimiz yıl giriş yapmıştı.

Kısa sürede Türkiye'den birçok oyunca ile proje hazırlığına giren şirket özellikle içerik kalitesi ve çeşidiyle ülkemizdeki insanlar tarafından heyecanla beklenmişti.

Ancak platform geçtiğimiz ay aldığı ani bir kararla bünyesinde tüm Türk içeriklerini kaldırdı.