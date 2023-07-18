Dönence 3. bölüm izle - Kanal D Dönence 3. bölüm canlı izle

Başrollerinde Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan, Atakan Hoşgören, Didem İnselel gibi isimlerin yer aldığı Dönence dizisinin 3. bölümü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Kullanıcılar tarafından, Dönence 3. bölüm izle! Dönence yeni bölüm canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Dönence 3. bölüm canlı izleme linki!

DÖNENCE DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yanı sıra Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

DÖNENCE 3. BÖLÜM ÖZETİ

Foça’ya ve yeni hayatına alışmakta güçlük çeken Gece, belki de ilk kez herkesten ve her şeyden uzaklaştığı bir gün geçirir. Fakat Gece’nin babasından sakladığı sır ikilinin arasına duvarlar örmesine neden olur. Gece, yaşanan bu durumu düzeltmek için Özgür ve Rüzgar'ı da davet ettiği bir yemek organize eder ve herkesi yıkan bir gelişme yaşanır.

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