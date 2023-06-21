Dram konulu trend olan yaz dizisi Üvey Anne 1. bölüm fragmanı

Dram konulu trend olan yaz dizisi Üvey Anne, dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan dizi, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirdi.

"ÜVEY ANNE" DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dram konulu trend olan yaz dizisi Üvey Anne izleyiciyle buluşmayı planlıyor. "Üvey Anne" dizisinin başlamasını saatler kaldı. "Üvey Anne" dizisini Çarşamba akşamları seyirciler ile buluşmayı planlıyor.

"ÜVEY ANNE" DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.

ÜVEY ANNE 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE