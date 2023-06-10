Dünyaca ünlü yıldız Johnny Depp İstanbul'da! Depremzedeler için harekete geçti

Vampires grubuyla konser vermek için İstanbul'a ayak basan Johnny Depp, gelir gelmez gönülleri fethetti. Basın izdihamına neden olan Johnny Depp depremzedeler için de harekete geçti. İşte o fotoğraflar...

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Karayip Korsanlar, Fantastik Canavarlar ve daha birçok filmde başrol olan Johnny Depp, İstanbul'a geldi. Vapires grubuyla metalika rock havasında bir konser verecek olan Johnny Depp, güzelr yüzü ve basını sıcak karşılaması takdir topladı. Öte yandan Johnny Depp, en ucun bileti 2 bin olan konserden elde edeceği kazancı vereceği yeri açıkladı.

johnny depp istanbulda

JOHNNY DEPP İSTANBUL'DA!

Türkçe teşekkür eden Depp, ülkemizin Şubat ayında yaşadığı deprem felaketinden etkilenen 11 şehir için harekete geçti. İddialara göre; Depp, konser ardından deprem bölgesini ziyaret edebilir. Ayrıca konser gelirini de depremzedelilere bağışlayacak. 

Johnny depp istanbul konser

Bir diğer dikkat çeken detay ise Depp'in son hali oldu. Kilo alan oyuncunun uzun saçları ve salaş tarzı dikkatlerden kaçmadı. Son bir kaç yıldır boşanma davasından kaynaklı sorunlar yaşadığı ve bunu atlatmak için tedavi gördüğü iddia edilen konular arasında yer aldı. 

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Ateş Kuşları 20. bölüm fragmanı Ateş Kuşları 19. bölüm Kızılcık Şerbeti 29. bölüm Yalı Çapkını 36. bölüm
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