Ekibin ise hedefi artık bellidir; David Hartley’in cezasını kesmek! Teşkilat 78. bölüm
TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 78. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 78. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat 78. bölüm...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 18 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 78. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
TEŞKİLAT KONUSU
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir.
TEŞKİLAT 78. BÖLÜM ÖZETİ
Siyah İnci ve Francis’in yokluğuyla Hartley, planını tek başına yürütmek zorunda kalır. Ekibin ise hedefi artık bellidir; David Hartley’in cezasını kesmek. Güzel günlerin kapısı aralanırken herkesin özlemini çektiği aile sıcaklığı yemek masasında yaşanır. Bitirici hamleyi yapmak için son bir şansı kalan Hartley duvara toslayacağından habersizdir. Ömer ve Zehra’nın birliktelik hayallerine ise bir tehdidin gölgesi yavaş yavaş yaklaşmaktadır!
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosunda; Deniz Baysal, Murart Yıldırım, Gürkan Uygun, Yunus Emre Yıldırım, Levent Can, Yunus Narin, Ebru Nil Aydın, Cansu Tuman, Ergün Metin yer almaktadır.