En çok izlenen diziydi... Kanal D'den Üç Kız Kardeş kararı! Seyirciler üzüldü

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in yeni sezonu hakkında son gelişmeler... Daha önce dizinin yeni sezon çekimlerinin ağustos başında başlayacağına dair söylentiler vardı ancak kanal d kaynakları bu iddiaları doğrulamadı. En erken ihtimalle çekimler ağustos sonunda başlayacak ve yeni sezonun ilk bölümleri eylül sonunda ekrana gelmesi bekleniyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ EYLÜL SONUNDA MI EKRANA GELECEK?

Ancak, çekimlerin eylül ilk haftasına kadar sarkabileceği bilgisi de gelenler arasında. Bu durumda ise yeni sezon bölümlerinin eylül sonunda yayınlanması planlanıyor. Üç Kız Kardeş hayranları bu gecikmeden üzüntü duyabilirler ancak kanal d yönetimi henüz net bir açıklama yapmadığı için kesin bir tarih vermek mümkün değil.

Bilindiği üzere Üç Kız Kardeş, Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan ve izleyiciler tarafından sevilen bir dizi. Bu nedenle, yeni sezonun ne zaman başlayacağı konusunda meraklı bekleyiş devam ediyor. Kanal d yönetiminin en kısa sürede net bir açıklama yaparak seyircileri bilgilendirmesi bekleniyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ BAŞROL OYUNCULARI

İclal Aydın; Reha Özcan; Özgü Kaya; Almila Ada; Melisa Berberoğlu