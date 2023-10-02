Evrim Akın Gözünden Ameliyat Oldu! Ünlü Sunucudan Sağlık Durumuna Dair Açıklama Geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ev Gezmesi" programının sunucusu Evrim Akın gözünden ameliyat oldu. Hayranlarını korkutan ünlü sunucu Akın, sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Evrim Akın Gözünden Ameliyat Oldu! Ünlü Sunucudan Sağlık Durumuna Dair Açıklama Geldi
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Güler yüzlüyle evlere şenlik veren, Kanal D ekranlarının sevilen programı "Ev Gezmesi"nin sunucusu Evrim Akın, ameliyat olduğunu açıkladı. Sevenlerini korkutan ünlü oyuncu sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. 

Evrim Akın Gözünden Ameliyat Oldu! Ünlü Sunucudan Sağlık Durumuna Dair Açıklama Geldi - Resim : 1

"CİLLOP GİBİ GÖRÜYORUZ"

Astrolog arkadaşı Nuray Sayar ile aynı hastanede operasyon geçiren ünlü sunucu Evrim Akın, "bir gün önce de diğer gözüme mercek takılmıştı. Şu an bir sıkıntı yok, görebiliyorum” dedi.

Sosyal medyada paylaştığı videoda “cillop gibi görüyoruz” diyen ünlü sunucu, sevenlerinin yüreklerine su serpti. 

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