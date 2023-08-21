Evrim Akın ile Ev Gezmesi 3. bölümde neler oldu? Erman Toroğlu'nun ev güvenliği: Sıra dışı önlemlerle dolu yatak odası!

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programından izleyicileri şaşırtan güvenlik tedbirleri. Evrim Akın ile Ev Gezmesi 3. bölümde neler oldu? Erman Toroğlu'nun ev güvenliği: Sıra dışı önlemlerle dolu yatak odası! İşte yeni programından Erman Toroğlu'nun güvenlik tedbirleri hakkında merak edilenler...

Evrim Akın ile Ev Gezmesi 3. bölümde neler oldu? Erman Toroğlu'nun ev güvenliği: Sıra dışı önlemlerle dolu yatak odası!
Son Güncelleme:

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Bodrum'daki yazlığı, sadece rahatlamak için değil, aynı zamanda sıra dışı güvenlik önlemleri için de bir alan olarak öne çıkıyor. Bu önlemler, hırsızlık ve güvenlik endişelerine karşı alınan olağanüstü tedbirlerle dolu. Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programında, Erman Toroğlu'nun yatak odasının sırları gün yüzüne çıkıyor.

Evrim Akın ile Ev Gezmesi 3. bölümde neler oldu? Erman Toroğlu'nun ev güvenliği: Sıra dışı önlemlerle dolu yatak odası! - Resim : 1

ERMAN TOROĞLU'NUN EV GÜVENLİĞİ: SIRA DIŞI ÖNLEMLERLE DOLU YATAK ODASI!

Evrim Akın ile Ev Gezmesi 3. bölümde neler oldu? Erman Toroğlu'nun ev güvenliği: Sıra dışı önlemlerle dolu yatak odası! - Resim : 2

Ünlü Yorumcunun Ev Güvenliği Tedbirleri Herkesi Şaşırttı

Bodrum'un gözde tatil beldelerinden birinde bulunan ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun yazlığı, ev güvenliği konusunda aldığı alışılmadık önlemlerle gündemde. Kendine özgü yaklaşımıyla tanınan Toroğlu, bir televizyon programının sunucusu olan Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı. Ancak yatak odasının kapıları ardında farklı bir dünya vardı ve bu manzara, herkesi şaşkına çevirdi.

GÖZ YAŞARTICI SPREYDEN TUTUN AFRİKA'DAN GETİRİLEN TOKMAKA: HER ŞEY VAR!

Evrim Akın ile Ev Gezmesi 3. bölümde neler oldu? Erman Toroğlu'nun ev güvenliği: Sıra dışı önlemlerle dolu yatak odası! - Resim : 3

Erman Toroğlu'nun hırsızlık ve güvenlik endişeleri, evinin içinde sıradışı önlemler almasına neden oldu. Yatak odasında bulunan güvenlik önlemleri, normalin çok ötesindeydi. Baş ucunda göz yaşartıcı sprey ve Afrika'dan getirttiği bir tokmak gibi ilginç detaylar, dikkatleri üzerine çekti.Evrim Akın ile Ev Gezmesi 3. bölümde neler oldu? Erman Toroğlu'nun ev güvenliği: Sıra dışı önlemlerle dolu yatak odası! - Resim : 4

Yatak odasının çekmecesinde ise bu güvenlik düzenlemelerine ek olarak Güney Kore'den aldığı bir cop bulunuyor.

 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 3. bölümde neler oldu? Erman Toroğlu'nun ev güvenliği: Sıra dışı önlemlerle dolu yatak odası! - Resim : 5

EVRİM AKIN'DAN İLGİNÇ TEPKİ: "BEN BÖYLE BİR ORTAMDA YAŞAYAMAM!"

Program sunucusu Evrim Akın, Erman Toroğlu'nun evinde karşılaştığı bu özel güvenlik düzenlemeleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Toroğlu'nun güvenlik için aldığı ilginç önlemleri görünce, "Ben böyle bir ortamda yaşayamam, sürekli stres altında olurdum." şeklindeki şaşırtıcı yorumuyla duygularını ifade etti.

"EVRİM AKIN İLE EV GEZMESİ" PROGRAMI: GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ÖTESİNDE BİR İLGİ ÇEKİCİ DENEYİM

Erman Toroğlu'nun ev güvenliği tedbirlerini tanıttığı "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programı, sıradan ev gezilerinden çok daha fazlasını sunuyor. Ünlü yorumcunun alışılmadık güvenlik tercihleri, izleyicilere ev güvenliğinin ötesinde farklı bakış açıları sunuyor.

Yaz Şarkısı 8. bölüm final fragmanı yayınlandı! Yaz Şarkısı dizisi neden final yapıyor?Yaz Şarkısı 8. bölüm final fragmanı yayınlandı! Yaz Şarkısı dizisi neden final yapıyor?Medya
# erman toroğlu
Çok Okunanlar
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Öne Çıkanlar Avrupa’da Türk Fırtınası! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Gruplara Kaldı! Avrupa’da Türk Fırtınası! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Gruplara Kaldı! Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları