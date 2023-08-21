Evrim Akın ile Ev Gezmesi 3. bölümde neler oldu? Erman Toroğlu'nun ev güvenliği: Sıra dışı önlemlerle dolu yatak odası!

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Bodrum'daki yazlığı, sadece rahatlamak için değil, aynı zamanda sıra dışı güvenlik önlemleri için de bir alan olarak öne çıkıyor. Bu önlemler, hırsızlık ve güvenlik endişelerine karşı alınan olağanüstü tedbirlerle dolu. Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programında, Erman Toroğlu'nun yatak odasının sırları gün yüzüne çıkıyor.

ERMAN TOROĞLU'NUN EV GÜVENLİĞİ: SIRA DIŞI ÖNLEMLERLE DOLU YATAK ODASI!

Ünlü Yorumcunun Ev Güvenliği Tedbirleri Herkesi Şaşırttı

Bodrum'un gözde tatil beldelerinden birinde bulunan ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun yazlığı, ev güvenliği konusunda aldığı alışılmadık önlemlerle gündemde. Kendine özgü yaklaşımıyla tanınan Toroğlu, bir televizyon programının sunucusu olan Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı. Ancak yatak odasının kapıları ardında farklı bir dünya vardı ve bu manzara, herkesi şaşkına çevirdi.

GÖZ YAŞARTICI SPREYDEN TUTUN AFRİKA'DAN GETİRİLEN TOKMAKA: HER ŞEY VAR!

Erman Toroğlu'nun hırsızlık ve güvenlik endişeleri, evinin içinde sıradışı önlemler almasına neden oldu. Yatak odasında bulunan güvenlik önlemleri, normalin çok ötesindeydi. Baş ucunda göz yaşartıcı sprey ve Afrika'dan getirttiği bir tokmak gibi ilginç detaylar, dikkatleri üzerine çekti.

Yatak odasının çekmecesinde ise bu güvenlik düzenlemelerine ek olarak Güney Kore'den aldığı bir cop bulunuyor.

EVRİM AKIN'DAN İLGİNÇ TEPKİ: "BEN BÖYLE BİR ORTAMDA YAŞAYAMAM!"

Program sunucusu Evrim Akın, Erman Toroğlu'nun evinde karşılaştığı bu özel güvenlik düzenlemeleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Toroğlu'nun güvenlik için aldığı ilginç önlemleri görünce, "Ben böyle bir ortamda yaşayamam, sürekli stres altında olurdum." şeklindeki şaşırtıcı yorumuyla duygularını ifade etti.





"EVRİM AKIN İLE EV GEZMESİ" PROGRAMI: GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ÖTESİNDE BİR İLGİ ÇEKİCİ DENEYİM

Erman Toroğlu'nun ev güvenliği tedbirlerini tanıttığı "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programı, sıradan ev gezilerinden çok daha fazlasını sunuyor. Ünlü yorumcunun alışılmadık güvenlik tercihleri, izleyicilere ev güvenliğinin ötesinde farklı bakış açıları sunuyor.