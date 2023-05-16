Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı

Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu. Altaylı yazdığı "Bana katlanan herkese teşekkürler" başlıklı son yazısında, "Sonuçta bugün Habertürk'e veda ediyorum...Ne yapacağımı bilmiyorum henüz.Belki uzun, belki kısa bir tatil." ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısında, "Habertürk'ü birlikte kurduğum tüm çalışma arkadaşlarıma, medyadaki sayıları giderek azalan pırlanta gibi gazetecilere ama özellikle ve özellikle beraber çalışmaktan büyük keyif aldığım ve kardeşim gibi gördüğüm birkaç çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum. Onlar kendini bilir." diyerek çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

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