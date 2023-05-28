Halk TV'de Şanlıurfa için skandal ifadeler: Seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı önde görünce...
Halk TV'de Şanlıurfa için skandal ifadeler kullanıldı. Seçim sonuçlarında Şanlıurfa'da Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu görülünce, akıl almaz ifadelerle Şanlıurfa hedef gösterildi.
Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Halkın Seçimi Özel" programında Şanlıurfa için skandal ifadeler kullanıldı. Şanlıurfa'nın seçim sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın önde çıkması sonrası, "Şanlıurfa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanun ve nizamını o ilde hakim kılmak için özel politika izlemesi gereken bir yer" ifadeleri kullanıldı. İfadelere gerekçe olarak da önceki seçimlerde Şanlıurfa insanının verdiği politik tercihler gösterildi.