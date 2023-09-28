Haluk Levent Şarkıcı Melek Davarcı'nın Mutlu Gününde Yanında Oldu

Müzik sektöründe Melek Mosso olarak bilinen ünlü şarkıcı Melek Davarcı, iki yılı aşkındır birlikte olduğu manken ve oyuncu sevgilisi Serkan Sağdıç ile aile arasında gerçekleşen nişan töreni ile evlilğe ilk adımı attı.

Serkan Sağdıç ve ailesi, Melek Mosso’yu, ailesinden istemek için Denizli'ye gitti. Kız isteme kahvesini kendi elleriyle hazırlayan Melek Mosso, yaşadığı heyecanı "Kahveye tuz koymadım, kalbimi koydum" sözleriyle ifade etti. Çift için aile arasında sade bir nişan töreni yapıldı.

Oyuncu ve manken nişanlısı Serkan Sağdıç ile klibinde tanışan Mosso, düzenlenen hem nişan hem de kına gecesinden fotoğraf ve testi kırma videolarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı. Rock müziğin Türkiye’deki başarılı isimlerinden olan Haluk Levent de birlikte düet yaptığı Melek Mosso’yu mutlu gününde yalnız bırakmadı.