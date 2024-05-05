İletişim Başkanlığı'ndan "dezenformasyon" uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da polisin ele geçirdiği kuru sıkı silahların, bir dizi çekiminde gerekli izinler dahilinde kullanıldığını belirterek, "Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" sözleriyle uyardı.

İletişim Başkanlığı'ndan "dezenformasyon" uyarısı

4 Mayıs'ta İstanbul Sarıyer'de motosikletli polis timlerince yapılan uygulamada bir aracın bagajında, çeşitli modelde 141 silah ve çeşitli mühimmat bulundu.

Hasdal Kışlası'nda bir dizinin çekiminden geldiği tespit edilen kişiler,çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla serbest bırakıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bahse konu set ekipmanı ile ilgili fotoğrafların kasıtlı biçimde "gerçek cephane" imiş gibi paylaşıldığına dikkat çekti.

Olayın "sığınmacılarla" ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirterek "Kamuoyunda tedirginlik oluşturmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" şeklinde uyardı. 

İBB Başkanı İmamoğlu, Haliç'teki kürek yarışında konuştu!İBB Başkanı İmamoğlu, Haliç'teki kürek yarışında konuştu!Gündem
# cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi # dezenformasyon
Çok Okunanlar
Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı
Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
Sözleşmeli Erler kamuda istihdam hakkını istiyor!
Sözleşmeli Erler kamuda istihdam hakkını istiyor!
AK Parti'de değişim tartışmaları!
AK Parti'de değişim tartışmaları!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan Emir Abdullahiyan'la bir araya geldi! Hakan Fidan Emir Abdullahiyan'la bir araya geldi! Siirt içli köftesi coğrafi işaret tescili aldı Siirt içli köftesi coğrafi işaret tescili aldı