Instagram’dan o yaş grubuna kısıtlama: Otomatik olarak uygulanacak

Teknoloji şirketi Meta, bünyesindeki sosyal medya platformu Instagram’da 18 yaşın altındaki kullanıcıların artık güvenlik amacıyla yalnızca “13 yaş ve üzeri” için belirlenmiş içeriklerle karşılaşacağını ve bu ayarın ebeveyn izni olmadan değiştirilemeyeceğini açıkladı.

Meta’dan yapılan yazılı açıklamada, genç kullanıcıların maruz kaldığı içeriklerin denetimi için yeni önlemler getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Instagram’daki gençlerin kullandığı hesapların varsayılan ayarlarının artık ‘13 yaş ve üzeri’ film derecelendirmelerine göre belirleneceğini duyuruyoruz. Bu da gençlerin Instagram’da 13 yaş ve üzeri için filmlerdeki içeriğe benzer içerikler göreceği anlamına geliyor.” ifadeleri kullanıldı.

OTOMATİK OLARAK UYGULANACAK

Yeni düzenlemenin yıl sonuna kadar tüm ülkelerdeki 18 yaş altı kullanıcıların hesaplarına otomatik olarak uygulanacağı bildirildi. Buna göre yetişkinlere yönelik içerikler, yalnızca ebeveynin izin vermesi halinde görüntülenebilecek.

Meta’nın açıklamasında ayrıca, rahatsız edici, cinsel temalı, alkol ve tütün kullanımına yönelik içeriklerin yanı sıra argo ifadeler, tehlikeli hareketler ve zararlı maddeler içeren paylaşımların da 18 yaş altı kullanıcılar tarafından görülmeyeceği, önerilmeyeceği veya aranamayacağı kaydedildi.

Genç kullanıcılar bu tür paylaşımları yapan hesapları takip edemeyecek, bu içeriklere ilişkin kelimeleri aratamayacak ve bu paylaşımları içeren mesajları açamayacak. Şirket, bu adımın dünya genelinde binlerce ebeveynin görüşleridoğrultusunda atıldığını vurguladı.

Instagram’ın yeni kararı, çocuklara sosyal medya yasağının küresel çapta tartışıldığı bir dönemde geldi.

Avustralya’da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa 10 Aralık’ta yürürlüğe girecek. Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X gibi platformlar yasaya uymadıkları takdirde 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Avustralya’nın ardından İtalya, İspanya, bazı ABD eyaletleri ve Güney Kore gibi ülkelerde de benzer yasa tasarılarının gündeme gelmesiyle konu yeniden dünya gündeminde yer aldı.