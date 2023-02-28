İnternet korsanları Ulusal Kanal'a saldırdı: Bazı hesaplarımız ele geçirildi
İnternet korsanları Ulusal Kanal'ın çeşitli internet hesaplarına saldırı düzenledi. Bazı sosyal medya hesaplarımız ele geçirildi. Ele geçirilen hesaplarımızı geri almak için çalışmalarımız devam ediyor.
İnternet korsanları Ulusal Kanal'ın çeşitli internet hesaplarına saldırı düzenledi. Bazı sosyal medya hesaplarımız ele geçirildi. Ele geçirilen hesaplarımızı geri almak için çalışmalarımız devam ediyor.
Kamuoyuna duyurulur.
- Ulusal Kanal canlı yayınını Twitter hesabımızdan izleyebilirsiniz:
Ulusal Kanal Canlı Yayını https://t.co/OBetxSdlrp— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) February 28, 2023