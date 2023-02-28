İnternet korsanları Ulusal Kanal'a saldırdı: Bazı hesaplarımız ele geçirildi

İnternet korsanları Ulusal Kanal'ın çeşitli internet hesaplarına saldırı düzenledi. Bazı sosyal medya hesaplarımız ele geçirildi. Ele geçirilen hesaplarımızı geri almak için çalışmalarımız devam ediyor.

İnternet korsanları Ulusal Kanal'a saldırdı: Bazı hesaplarımız ele geçirildi
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İnternet korsanları Ulusal Kanal'ın çeşitli internet hesaplarına saldırı düzenledi. Bazı sosyal medya hesaplarımız ele geçirildi. Ele geçirilen hesaplarımızı geri almak için çalışmalarımız devam ediyor.

Kamuoyuna duyurulur.

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