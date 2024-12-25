İşte o akıl almaz test: Sadece dahiler bulabiliyor!

Optik illüzyonlu bir zeka testi ile daha karşınızdayız. Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi ölçen bu zeka bulmacasında bir sayfa dolusu martı bulunuyor.

Birbirinin tıpatıp aynısı olan martılardan biri diğerlerinden farklı. Sizlerden istenen ise farklı martıyı 6 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki farklı martıyı 6 saniyede buluyor.

Resimdeki farklı nesneyi 6 saniyelik süre içerisinde bulmayı başaranları tebrik ederiz. Bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor.

Eğer resimdeki farklı martıyı 6 saniyede bulamadıysanız o halde üzülmenize gerek yok. Sorunun doğru yanıtı haberimizin devamında sizleri bekliyor.

Bir zeka bulmacası olan bu görselde farklı nesneyi bulmak için detayları dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Resimdeki farklı nesneyi sadece yüksek IQ'su olanlar buluyor. Eğer sizlerde ilk bakışta bu resimdeki farklı nesneyi bulmayı başardıysanız o halde görsel zekanız ve bilişsel yetenekleriniz gelişmiş demektir.