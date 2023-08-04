Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı ? Nurettin ve Sinem nişanlanabildiler mi ?

Kendi Düşen Ağlamaz 8. bölüm fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. Sevilen dizinin yeni fragmanı paylaşıldı. TRT 1'in yeni yaz dizisi 3 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sosyal medya da en çok konuşulan dizilerden olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi hakkında merak edilenler...

Sosyal medya da izleyicilerin merak ettiği bir diğer konu ise 8. bölümün fragmanı yayınlandı mı sorusu oluyor. Fragman yayınlandı. Linke tıklayarak fragmanı seyredebilirsiniz. İyi seyirler!

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Alize adındaki genç bir kızın acı dolu hayatını ve intikam planını merkezine almaktadır. Alize, doğduğu ilk gün annesini kaybetmiş ve babası tarafından yıllarca şımartılarak büyütülmüştür. Güzel bir genç kız olmasına rağmen bencil ve hırslı bir karaktere sahiptir.

Babasının yeniden evlenme kararı alması, Alize'nin delirmesine neden olur ve bu duruma intikam alma kararıyla tepki gösterir. Babasının evlenmesini engellemek adına planlar yapar ve onun karşı çıkacağı biriyle sahte bir evlilik düşüncesini hayata geçirir. Ancak Alize, intikam planını gerçekleştirmek istediği gibi ilerlemeyeceğini keşfeder.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölüm Fragmanı henüz yayınlanmadı. 10 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümün ardından fragman paylaşılacaktır. Takipte kalın !



