Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 145. bölüm izle YouTube
Evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacıları ve yeni ismiyle ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 145. bölümü izleyicilerle buluştu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 145. bölüm izle, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü izleme linki...
Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programı izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 145. bölüm izle linki haberimizde...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.
9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 29 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da yayınlanan 145. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Kadın yarışmacılar: Sibel, Büşra, Cansel, Elif, Şeyda, Tuğçe, Tuba, Yaren, Buse
Erkek yarışmacılar: Ahmet, Bilek, Kerem, Ozan, Burak, Oğulcan, Sedat, M. Burak, Çağrı
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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının nasıl ve nereden izleneceği araştırılıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü YouTube kanalı üzerinden izleyicilerle buluşuyor.
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