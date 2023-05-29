Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 146. bölüm fragmanı izle YouTube

Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programın yeni bölümünün fragmanını izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 146. bölüm fragmanı izle linki haberimizde...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.

9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 29 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da yayınlanan 145. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün 146. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kadın yarışmacılar: Sibel, Büşra, Cansel, Elif, Şeyda, Tuğçe, Tuba, Yaren, Buse

Erkek yarışmacılar: Ahmet, Bilek, Kerem, Ozan, Burak, Oğulcan, Sedat, M. Burak, Çağrı

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ 146. BÖLÜM FRAGMANI İZLE, KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının nasıl ve nereden izleneceği araştırılıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü YouTube kanalı üzerinden izleyicilerle buluşuyor.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ 146. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ