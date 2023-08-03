Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak ? Yeni sezonda Ömer olacak mı ?

Farklı dünya görüşlerine sahip iki ailenin arasında kalan dokunaklı bir aşk hikayesi, Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde izleyicilerle buluşuyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Settar Tanrıöğen gibi usta oyuncuların başrolleri paylaştığı dizi, duygusal sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sezon finalinde yaşanan büyük olaylar ise yeni sezonun merakla beklenmesine sebep oluyor.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti , farklı dünya görüşlerine sahip iki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu alan bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Kıvılcım, kızının hayata bakış açısının, farklı bir aileyle bir arada olamayacağına inanırken, Doğa ise aşklarının tüm farklılıkları aşacağına inanmaktadır. Dizi, bu iki uç aile arasında geçen ve doğruları aynı, yöntemleri farklı olan bir aşk hikayesini izleyicilere sunuyor.

DİZİNİN OYUNCULARI

Dizide başrolleri Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı oyuncular paylaşırken, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve diğer birçok yetenekli isim de kadroda yer alıyor. Show TV'de Cuma akşamları yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", geniş oyuncu kadrosu ve duygusal hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekiyor.

DİZİNİN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU

Doğa'nın Fatih'in onu aldattığını ispatlayarak evi terk etmesi ve Kıvılcım'ın onun peşinden gitmesi olayları heyecan dolu bir şekilde gelişiyor. Kıvılcım, kızı için endişelenirken, gelen telefonla daha da endişeleniyor ve izleyicileri merak içinde bırakıyor. Sezon finalinde yaşanan olaylar, diziye duygusal bir atmosfer katıyor ve yeni sezon için merak uyandırıyor.

''Bir ölü, bir yaralı'' sloganıyla paylaşılan sezon finali fragmanı akıllara diziden kim çıkacak sorusunu getiriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER ÖLDÜ MÜ ?

Şu an için "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki karakter Ömer'in durumu belirsizliğini koruyor. Sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer'in trafik kazası geçirmesi ve trafik polisinin "Bir ölü bir yaralı var" demesiyle, Barış Kılıç'ın diziden ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak dizinin yeni sezonunda Ömer'in ölüp ölmediği belli olacak ve bu konudaki merak da izleyicileri ekran başına çekecek. Ömer'in kaderi ve hikayesi, yeni bölümlerle birlikte netlik kazanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonu için heyecan dorukta! Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin çekimleri Ağustos ayında başlayacak ve yeni sezonun Eylül ayının sonlarına doğru yayına girmesi planlanıyor. İlk sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, ikinci sezonunda da dolu dolu olaylar ve sürprizlerle dolu bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Yine nefesleri kesecek olaylarla dolu olan yeni sezon, hayranlarını merak içinde bekletiyor. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonuyla ekranlara geri dönmesi, televizyon dünyasına heyecan katacak.