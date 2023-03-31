Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK incelemesi

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi oyuncuların rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

- SHOW TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.