İlk sezonuyla ses getiren “Kral Kaybederse” dizisinin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. İzleyiciler “Kral Kaybederse ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte yeni sezon tarihi ve dizinin oyuncu kadrosu…

Kral Kaybederse ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Sosyal medyada en çok aranan konular arasında dizinin yeni sezon tarihi öne çıkıyor. Peki, “Kral Kaybederse ne zaman başlayacak?”

KRAL KAYBEDERSE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin 2. sezon tarihi resmi olarak duyurulmadı. Ancak çekimlere başlandığı belirtildi. Beklentilere göre Kral Kaybederse yeni sezon 16 Eylül 2025 Salı günü ekranlarda olacak.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Yoksul bir ailede büyüyen Fadi, maddi sıkıntılar nedeniyle üniversiteden arkadaşı aracılığıyla Kenan’ın mekânında iş bulur. Daha önce hiç bilmediği bir dünyanın içine giren Fadi, Kenan’ı adeta bir kral gibi görmeye başlar.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, İsmail Demirci ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

