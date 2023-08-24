Küresel Gazeteciler Konseyi: "Ölüm tehdidi alan meslektaşımız Mustafa İlker Yücel’in yanındayız"

Aydınlık Gazetesi Şırnak Üniversitesindeki FETÖ örgütlenmesini ısrarla haber yaptı, konu yargıya taşındı. Bir dönem Fetullah Gülen’e çok yakın olan Nurettin Veren’in Şırnak FETÖ mahrem imamı olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunduğu Bedirhan Önem, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezaya mahkum edildi. Örgüt içinde “Yetiş Ahmet” olarak anılan kişiden Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’i öldürtmek için adam tutmasını istedi. Örgüt içinde anlaşmazlığa düşen “Yetiş Ahmet” Şırnak’tan Gürcistan’a kaçarak, Aydınlık’la dolaylı yollardan temas kurdu. 24 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de itiraflara başladı. Bedirhan Önem’in bağlantılarını, FETÖ’nün kirli, akçeli işlerini belgeleriyle açık etti.

Öte yandan Emniyet, Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’in öldürülmesi talimatının FETÖ üyeliğinden ceza alan Bedirhan Önem’in telefonundan geldiğini saptadı.

Küresel Gazeteciler Konseyi konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

MESLEKTAŞIMIZIN YANINDAYIZ!

- FETÖ hakkında yaptığı haberler nedeni ile terör örgütünden ölüm tehdidi alan meslektaşımız Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’in yanındayız.

Meslektaşımıza yapılan bu tehdit özgür Türk basınına ve Gazetecilik mesleğine yapılmıştır.

Hain terör örgütlerinin Türk basınına müdahale etme çabasına kayıtsız kalmıyoruz.

Küresel Gazeteciler Konseyi olarak bu tehditleri tanımıyor ve mahkûm ediyoruz.

Mehmet Ali DİM

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı.