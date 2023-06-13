Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Özgü Namal setlere mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi dizisi hakkında ortaya atılan iddialardan biri dizinin yakın zamanda yeniden döneceği oldu. Ancak yapımcı ve yönetmenden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu sırada ise Kurtlar Vadisi'nde Elif karakterini oynayan ve halen bile sosyal medyada gündem olan Özgü Namal'dan geldi. İşte bu haberin detayları...

ÖZGÜ NAMAL SETLERE Mİ DÖNÜYOR?

Özgü Namal 6 Ekim 2020 yılında eşi Serdar Oral'ı kalp krizinden dolayı kaybetti. Uzun süredir setlerde uzak duran Namal, çocuklarıyla gözlerden uzakta bir yaşam sürüyordu.

Özgü Namal'a birçok dizi ve filmden teklif gelse de kabul etmediği ortaya çıktı. Namal, çocuklarının zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Bu yüzden onların yanında kalmaya karar verdi. 10 yıldır setlerden uzak kalan oyuncu radikal bir karar aldı. Gold Film yapımcısı Faruk Turgut ile el sıkıştığı belirtildi.

Birsen Altuntaş bunu sosyal medya hesabından paylaşarak Kızıl Goncalar adlı bir projede Özgü Namal'ın yer alacağını belirtti.