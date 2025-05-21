Nesrin Cavadzade'den tepki çeken paylaşım

Sırt dekolteli fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncunun "Azeri görl" notunu düşmesi tepki çekti. Ancak oyuncunun düştüğü bu not, Azerbaycanlı takipçilerinin tepkisini çekti.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
Nesrin Cavadzade'den tepki çeken paylaşım
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Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Nesrin Cavadzede, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sırt dekolteli fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncunun "Azeri görl" notunu düşmesi dikkat çekti. Ancak oyuncunun düştüğü bu not, Azerbaycanlı takipçilerinin tepkisini çekti.

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzede, son olarak rol aldığı "Sandık Kokusu" dizisiyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Güzel oyuncu bu kez ekranla değil, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Nesrin Cavadzade'den tepki çeken paylaşım - Resim : 1

"AZERİ GÖRL" NOTUNU DÜŞTÜ

Sırt dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşan Cavadzede'nin gönderisine düştüğü "Azeri görl" notu, özellikle Azerbaycanlı takipçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

"AZERİ DEĞİLİZ, AZERBAYCAN TÜRKÜYÜZ"

Kendisini "Azeri görl" olarak tanımlayan Cavadzede'ye, Azerbaycan kökenli takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Takipçiler, "Azeri" ifadesinin yanlış ve küçültücü bir tanımlama olduğunu belirterek, "Biz Azerbaycan Türküyüz, Azeri değiliz" şeklinde düzeltme yaptılar. Yorumlar arasında, "Kendini tanıtma şekline dikkat et", "Azeri tabiri Rusların bize taktığı bir isimdir" gibi eleştiriler de yer aldı.

İLBER ORTAYLI DA UYARMIŞTI

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev Merkezi'nde "Kafkasya Tarihi" konulu konferansta konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Azerbaycanlılar için "Azeri" kelimesinin kullanılmasının doğru olmadığını vurgulayan Ortaylı, "Azeri kelimesi Türkiye'de cehaletten söyleniyor. Bu sonradan ortaya atılan kelimedir. Buranın halkı Türk'tür" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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