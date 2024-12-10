O dizinin setinde kavga çıktı: Set iptal edildi!

Show TV'de de perşembe akşamları izleyici ile buluşan Siyah Kalp dizisinin Kapadokya’daki setinde gergin anlar yaşandı.Yapımcılığını Tims&B'nin yaptığı Siyah Kalp dizisinin setinde geçen günlerde iki erkek oyuncu arasında gerginlik yaşandı

.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kapadokya’da çekilen dizide Samet'e hayat veren Burak Sergen ile Bünyamin’i canlandıran Bülent Polat çekim esnasında kavga etti.

Geçen haftalarda da sette yaşanan diğer gerginlikler nedeniyle yapımcıların sete giderek oyuncuları uyardığı konuşuluyor.