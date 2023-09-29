Reyting Rekortmeni Kuruluş Osman Ekranlarda Yerini Alıyor!

Reyting rekortmenliğini kaybetmeyen ve ATV'nin en sevilen dizisi olan Kuruluş Osman 4 Ekim Çarşamba günü sevenleriyle buluşuyor. Yepyeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla merakla beklenen dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. 13 dilde yayınlanan tanıtım dünya çapında beğeni topladı.

13 DİLDE YAYINLANDI

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezon tanıtımı başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Korece, Arapça, Farsça, Urduca, Rusça, Japonca ve Rumca olmak üzere toplamda 13 dilde yayınlanırken yeni sezonun ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

YENİ HİKÂYE, YENİLENEN GÜÇLÜ KADRO VE YENİ DEKORLAR!

'Kuruluş Osman'ın tanıtımında; heyecanla beklenen Osman Bey'in oğulları Orhan Bey ve Alaeddin Bey ile Yunus Emre karakterlerini canlandıran Emre Bey, Ömer Faruk Aran, Gökhan Atalay başta olmak üzere oyuncu kadrosuna yeni katılan Emre Dinler, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek ve Tezhan Tezcan da yer aldı.

'Kuruluş Osman'ın en sevilen karakterlerinden Bala Hatun'un kızı Halime'nin mezarını kazdığını rüyasında gördüğünü söylediği iç acıtan sahne, Osman Bey ve Malhun Hatun'un Bursa fethi hakkındaki konuşmaları, görkemli kadrajları ve ekrana odaklayan aksiyon sahneleriyle öne çıkan tanıtımı, beşinci sezona dair beklentileri yükseltirken sosyal medyada gündem oldu.

ANADOLU'NUN YENİ SULTANI MERAKLA BEKLENİYOR

Yeni dekorları, yeni hikayesi, oyuncu kadrosuna yeni eklenen ve merakla beklenen sürpriz karakterleri, birbirinden başarılı oyuncularla daha da zenginleşen ekip ile yine reytinglerde başa geçmeye hazırlanan 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak beşinci sezonunda Anadolu'nun kudretli beylerinin, kurulacak devlet için karşı karşıya geldiği mücadeleyi ekrana taşıyacak.