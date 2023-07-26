RTÜK internet yayıncılığı platformlarına para cezası kararı verdi! Toplumsal ve kültürel değerlere aykırı içerikler mercek altında!

RTÜK'ün aldığı yeni kararla, internet yayıncılığı platformları Netflix, Disney +, Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV'deki toplumsal ve kültürel değerlere aykırı içerikler için üst sınırdan idari para cezası uygulanacak.

RTÜK'TEN İNTERNET YAYINCILIĞI PLATFORMLARINA PARA CEZASI KARARI! TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERE AYKIRI İÇERİKLER İNCELEMEDE

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet yayıncılığı platformlarına yaptırım kararı aldı.

RTÜK, popüler dijital yayın platformları Netflix, Disney +, Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV'deki toplumsal ve kültürel değerlere aykırı içerikler için üst sınırdan idari para cezası uygulama kararı aldı. Üst kurul toplantısında, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayımlanan içeriklere ilişkin izleme raporları değerlendirildi.

NETFLİX VE DİĞER PLATFORMLARIN YAPIMLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Netflix'in "Anne+" adlı yapımı, cinsiyet, cinsellik ve ilişkilerin sınırlarının tanınmadığı ve evrensel aile formunun değiştirildiği gerekçesiyle eleştirildi. Benzer şekilde, Netflix'in "Elite+" dizisinde Türk milli ve manevi değerlerine aykırı unsurlar tespit edildi. Disney+'ta yayımlanan "Love, Victor" dizisinde rahatsız edici ve ahlaka aykırı sahneler bulunması da RTÜK'ün dikkatini çekti.

AMAZON PRİME VİDEO, MUBİ, BLU TV VE BEİN MOVİES STARS'DAKİ İHLALLER

Amazon Prime Video'daki "Modern Love" adlı yapımdaki diyaloglar, toplumun manevi değerlerine ve ailenin korunması ilkesine uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Mubi platformundaki "Liseli" ve "Ateşli Oda" adlı filmlerdeki müstehcenlik içeren sahneler de yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. Blu TV'nin "The Book of Queer" adlı dizisi ile Bein Movies Stars'da yayımlanan "Lost Highway" adlı yabancı film de 6112 sayılı Kanun'daki yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği belirlendi.

VİRGİN RADYO'DAKİ PROGRAM VE EYLÜL AYINDA YAPILACAK TOPLANTI

Virgin Radyo'da yayımlanan "Mesut Süre ile Rabarba" isimli programda yapılan gayri ahlaki, cinsellik ve müstehcenlik içeren konuşmalar, yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu ve yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. RTÜK, Türk aile yapısı, milli manevi değerler ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla alakalı yayın politikaları için dijital internet platformu yayıncılarıyla eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenleme kararı aldı. Bu toplantıda platformların içeriklerinin daha dikkatli bir şekilde denetlenmesi ve toplumsal değerlere uygun içeriklerin yayınlanması konusunda çözümler tartışılacak.