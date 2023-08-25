Sabancı ailesi şokta! Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı'nın sağlık durumları ağırlaştı

Sabancı ailesi kaza üzerine harekete geçti! Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdiği öğrenildi.

ALİ SABANCI VE EŞİ VUSLAT SABANCI KAZA GEÇİRDİ!

Zodyakla kayalıklara çarptıkları öğrenilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, kazada ağır yaralandı.

Çift, adada ilk müdahalenin ardından önce Bodrum'a ardından İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi.

Çiftin doktorundan açıklama geldi. Sağlık durumlarının ağırlaştığı belirtildi. Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu söylendi.