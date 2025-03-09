Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 9. bölüm canlı ve reklamsız izle

Rozali’nin varlığı, Şakir Paşa’yı huzursuz ederken, köşkteki gerginlikleri daha da tırmandırır. Özellikle İsmet Hanım, Rozali’nin gelişinden oldukça rahatsızdır ve bu durum, tüm aileyi etkiler. Rozali, sadece çevresindekileri rahatsız etmekle kalmaz, öfkesini tüm aile üyelerinin üstüne boşaltmaya karar verir.

Cevat, Sümbül’ün gizli işler çevirdiğini sonunda fark eder, ancak bu yalnızca daha büyük bir skandalın başlangıcıdır. Her geçen gün devam eden bu içsel savaş, köşkün içinde daralmaya yol açar. Ailenin hem çalışanlarıyla, hem de maddi zorluklarıyla başa çıkacak gücü yoktur. Köşkün içinde biriken hesaplaşmalar ve gizlenen sırlar, geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerlerken, köşke gelen bir haber her şeyi altüst edecektir.

İşte, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar son bölüm izleme bilgileri...

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 9. bölüm canlı izle:

https://www.nowtv.com.tr/Sakir-Pasa-Ailesi-Mucizeler-ve-Skandallar/bolumler