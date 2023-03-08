Sözcü TV''de peş peşe istifalar

1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de istifa haberleri peş peşe geldi. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil'in istifasının ardından yerine Alişer Delek getirilmişti. MedyaTava’da yer alan bilgiye göre Delek’in göreve getirilmesinin ardından Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar’ın, görevinden istifa ettiği öğrenildi. Karar, bu akşam son kez ana haberi sunacak.

Ayrıcı Sözcü TV Yayın Koordinatörü Mustafa Sağlamer, Haftasonu Ana Haber Sunucusu Ümit Zileli, Kırmızı Beyaz programının moderatörü aynı zamanda 13.00 bülteni sunucusu Tuba Emlek, Gelin Birlikte Bakalım programı sunucusu ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İskender Baydar ve Şef Yönetmen Tankut Gürsel istifa kararı aldığı öğrenildi.