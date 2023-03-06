Sözcü TV'ye Yılmaz Özdil şoku

Medyaradar'ın haberine göre Yılmaz Özdil, Sözcü TV'den ayrılma kararı aldı.

Uzun bir süredir test süreci devam eden Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV için geri sayım 1 Mart’ta bitti ve kanal resmen seyircisiyle buluştu. Ancak daha birkaç günü geride bırakan kanalda Yılmaz Özdil şoku yaşanıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Yılmaz Özdil Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldı. Özdil kararını ekip arkadaşlarına iletti. Özdil'in ayrılık kararından sonra Sözcü TV'ye Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Korcan Karar'ın bakacağı gelen duyumlar arasında.