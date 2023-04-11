Sözcü'nün manşetine taşıdığı "TCMB Kapalıçarşı'dan döviz alıyor" haberini İletişim Başkanlığı yalanladı

Sözcü Gazetesi, bugünkü manşetinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kapalıçarşı'dan döviz satın aldığını öne sürdü. "Bağımsız olması gereken yerde iktidarın talimatıyla hareket eden ve kasası tam takır olan Merkez Bankası'nın dövizde uyguladığı sistem çöktü" ifadeleriyle haberleştirdiği görsellerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yayınlanan görsellerin ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, konunun Kapalıçarşı'daki esnafın kasasında tutmak istemediği altın ve dövizlerin taşınması işleminden ibaret olduğu aktarıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bahse konu araçlar, gün sonunda Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan özel şirket araçlarıdır. Araçlardaki, "Kamu hizmet aracıdır" yazısı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın gördüğü lüzuma binaen bulundurulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Kapalıçarşı'da doğrudan herhangi bir döviz alım satım işleminde bulunmadığı gibi, haberlere konu olan görsellerde herhangi bir TCMB çalışanı bulunmamaktadır.

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçla döviz topluyor" iddiası doğru değildir.

Sözcü Gazetesi 11 Nisan 2023 tarihli manşeti.