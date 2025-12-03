Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Aralık Spotify erişim sorunu

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify’da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü akşam saatlerinde erişim problemleri yaşandı. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü uygulamalarda giriş yapmakta zorlandıklarını ve müzik akışının başlatılamadığını bildirdi.

Platformun, gün içinde 2025 yılına ait yıllık özetleri kullanıma sunmasının ardından hata bildirimlerinde belirgin bir artış görüldü. Bu nedenle pek çok kullanıcı, “Spotify çöktü mü, neden açılmıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Spotify’a 3 Aralık günü saat 16.18’den itibaren erişim problemleri bildirildi. Kullanıcıların yüzde 17’si sunuculara bağlanma hatalarıyla karşılaşırken, yüzde 83’ü ses akışının başlatılamadığı yönünde hata raporu iletti.

Sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Downdetector tarafından paylaşılan 24 saatlik Spotify hata raporu da erişim sorunlarının özellikle akşam saatlerinde yoğunlaştığını gösterdi.

Spotify’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.