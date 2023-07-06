TELE1'e Öcalan cezası! Merdan Yanardağ'ın sözleri sonrası RTÜK ceza yağdırdı
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Öcalan'ı öven sözleri sonrası RTÜK TELE1'e ceza yağdırdı. Merdan Yanardağ'ın tutuklanması gündemdeki yerini korurken RTÜK de TELE1'e 7 gün yayın durdurma cezası verdi.
RTÜK'ten TELE1'e ceza geldi. Öcalan'ın övüldüğü ekran için TELE1'e 7 gün yayın durdurma yüzde 5 idari para cezası verildi.
Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanırken TELE 1'e de ceza yağdı.
RTÜK, büyük tepki çeken sözler nedeniyle kanala 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.
Ayrıca TELE1'e 5 kez program durdurma cezasının da verildiği bildirildi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ 20 Haziran'da yayınlanan 4 Soru 4 Yanıt programında terörist başı Öcalan için kullandığı sözler nedeniyle tutuklanmıştı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi