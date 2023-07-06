TELE1'e Öcalan cezası! Merdan Yanardağ'ın sözleri sonrası RTÜK ceza yağdırdı

RTÜK'ten TELE1'e ceza geldi. Öcalan'ın övüldüğü ekran için TELE1'e 7 gün yayın durdurma yüzde 5 idari para cezası verildi.

Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanırken TELE 1'e de ceza yağdı.

RTÜK, büyük tepki çeken sözler nedeniyle kanala 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

Ayrıca TELE1'e 5 kez program durdurma cezasının da verildiği bildirildi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ 20 Haziran'da yayınlanan 4 Soru 4 Yanıt programında terörist başı Öcalan için kullandığı sözler nedeniyle tutuklanmıştı.