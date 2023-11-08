TİGAD Gazetecileri Kayseri’de Buluşturdu

İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), internet gazetecileri başta olmak üzere farklı mecralardan gazeteciler için kültür gezileri organize ediyor. Daha önce farklı illerde düzenlenen kültür gezilerinin yeni durağı Kayseri oldu. “Kent&Başkan Ödülleri 2023” programı için Kayseri’ye gelen yaklaşık 50 gazeteci, ödül programı sonrası Kayseri kültür gezisine katıldı. TİGAD öncülüğünde Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kültür gezisinde gazeteciler, Kayseri’nin kültürel değerlerini inceleme fırsatı buldu.

Vali Çiçek Gazetecilere Eşlik Etti

Kayseri kültür, turizm ve tanıtım gezi programı, Bünyan ilçesi ziyaret ile başladı. TİGAD heyeti, Bünyan Kaymakamlığı ve Bünyan Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde yapılan kahvaltının ardından Bünyan Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti. Ardından sırasıyla; Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, E-Spor ve İnovasyon Merkezi, Kayseri Valiliği ziyareti, Erciyes Dağı gezisi gerçekleştirildi. Daha sonra İncesu’daki Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nı ziyaret eden gazeteciler, ardından İncesu Marina’da yemekli programa katıldı. TİGAD heyetinin sonraki durağı inşaatı devam eden Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Bu merkezin ziyaretine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de eşlik etti. Vali Çiçek, Türkiye’de sayılı uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerinden biri olacak merkez hakkında gazetecilere bilgiler verdi, soruları cevapladı.

Soğanlı’da Balon Keyfi

TİGAD heyeti, Soğanlı Vadisi’nde balon keyfi de yaşadı. Güvercinlik, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapan Soğanlı’yı sabahın ilk ışıklarında balondan izleme fırsatı bulan gazeteciler, bölgenin manzarasında hayran kaldı. Coğrafi olarak çok ilginç bir yapısı olan Soğanlı Vadisi, çok eski bir yerleşim alanı olarak Roma devrinden kalan kiliseleri ile ünlü. TİGAD’ın düzenlediği Kayseri Kültür Gezisinde son olarak Erkek Engelli Kooperatifi ve Kayseri merkezindeki Kaleiçi’nde bulunan Arkeoloji Müzesi de ziyaret edildi.

Okan Geçgel: Kültür Gezilerimiz Devam Edecek

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, dernek olarak farklı illerde kültür ve tanıtım gezileri düzenlediklerini belirterek, bu programlara devam edeceklerini söyledi. Geçgel, “TİGAD olarak internet gazetecileri için Anadolu’nun farklı illerinde hem gezi hem dinlenme hem de tanıtım amacıyla kültür gezileri düzenliyoruz. Kayseri kültür gezimiz de bu projemizin bir parçasıydı. Katılım sağlayan gazeteci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımıza destek sağlayan Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a minnettarız. Ayrıca, gezimiz boyunca bize eşlik eden ve mihmandarlık yapan kamu kurumlarının değerli müdürlerine de şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.